نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس هيمسورث يشارك متابعيه أحدث لقاء يجمعه بإيد شيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه لقطات من احتفاله بليلة رأس السنة حيث استضاف الصديق المقرب له والنجم الكبير في عالم الموسيقى إيد شيران بالعاصمة الأسترالية سيدني.

مطرقة THOR

ونقلت ديلي ميل، صورة قام هيمسورث بنشرها كان بها برفقة شيران وكان الثنائي ممسكان بـ مطرقة THOR الشهيرة.

أيضًا كان قد شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه صورة لابنته أثناء مشاهدتها لأحد أجزاء أفلام ثور، معبرًا عن سعادته لكونها من أوائل الداعمين له فيما يقدمه من اعمال سينمائية.

ونقلت ديلي ميل، المقطع الذي قام هيمسورث بنشره لابنته، وقام بالتعليق عليه قائلًا، أن مشاهدتها للفيلم كان من اختيارها بنسبة 100%.

والفيلم اتضح أنه الجزء الثالث من سلسلة افلام thor الناجحة، وظهرت ابنة هيمسورث أثناء تنقلهم على متن طائرة.

جديد أسرة هيمسورث

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

اختيار هنري كافيل لتجسيد شخصية صائد الوحوش

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.