نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر التطورات الصحية لـ فادي إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان اللبناني فادي إبراهيم محركات البحث نظرًا لتعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أدت إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

ويعاني فادي إبراهيم حاليًا من تدهور في الحالة الصحية، لذا يحتاج إلى مبلغ مالي كبير لاستكمال علاجه.

معلومات عن فادي إبراهيم

فادي إبراهيم ممثل لبناني، والده لبناني الجنسية ووالدته استرالية،ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها، ويُعد وهو الابن الوحيد بين أربع بنات.



بداية فادي إبراهيم الفنية

بدأ الفنان فادي إبراهيم في بدايته الفنية إلى انضمامه بفرقة ناصر المخول الفولكلورية،ورشحه الممثل إيلي صنفير لأداء شخصية أجنبية في مسلسل الوحش، حيث لعب دور الأمريكي جيمي جاك في أول تجربة له، على يد المخرج راشد، نال إتقان مخارج الحروف، وأعطاه دور البطولة في مسلسل وأمطرت ذات صيف.

وعمل فادي مترجمًا للأفلام الوثائقية في تلفزيون لبنان، كما عمل ماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات التجميل للمحترفين، كما كان لديه خبرة في الإخراج.



آخر أعمال فادي إبراهيم



والجدير بالذكر آخر أعمال فادي إبراهيم هو مسلسل الزمن الضائع الذي عُرض عام 2022، وتناول العمل في إطار درامي، حول الطبيب رأفت نعوم الذي يحاول توفير قلب بديل لابنته المريضة حنان، ويصدم بسيارته فتاة بائعة يناصيب وينقلها إلى بيته للعلاج، وتموت ابنته فجأة فيقرر دفنها فورًا ويدعي أن الفتاة المصدومة هي ابنته ويسافر إلى فرنسا مدعيًا علاجها هناك، وبعد مرور سنوات يتعرض الطبيب لعارض صحي وتظهر خبايا الماضي وتنكشف الحقائق.

أبطال مسلسل الزمن الضائع



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هيام أبو شديد، أسعد رشوان، فادي إبراهيم، جوي الهاني، جويل الفرن، والعمل من تأليف غابي مرعب، وإخراج ماريانا صقر.