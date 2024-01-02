نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الدمرداش: بصمتي ظهرت في عائلة الحاج متولي.. والليل وآخره جعلني أشعر بأنني فنان موهوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد الدمرداش، أن البعض يعتقد أنه ابن الفنانة الراحلة كريمة مختار، ولكنه يعتبرها بمثابة والدته وهي التي قامت بتربيته.. لكن الفنانة الراحلة سامية أمين هي والدته.



وتابع أحمد الدمرداش خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"مفيش حد عنده موهبة بتروح حتى لو هو أبتعد عن الفن لفترة لكن بتحتاج لتمرين علشان ينميها، بصمتي ظهرت في مسلسل عائله الحاج متولي والناس ميزتني وحطتني في قالب معين لكن أنا حسيت بحاجه بعملها فيها احساس فني كان مسلسل الليل وآخره مع الفنان يحيي الفخراني".



وأشار "الدمرداش"، إلى أنه عاصر نجوم كبار مثل الفنان الراحل نور الشريف وعزت العلايلي ومحمود ياسين وحسين فهمي، كما أن مشهد ضرب الفنان نور الشريف له في مسلسل حضرة المتهم أبي عندما صفعه على "خده" لم يكن حقيقيا كما أعتقد البعض بسبب صفعته الشديدة له بل كان مجرد أداء تمثيلي "ممكن الواحد يمثل مع نجوم ياخد قلم سنانه تطير لكن مع نور الشريف مفيش الكلام ده".

واستكمل أحمد الدمرداش حديثه عن الفنان نور الشريف بأنه فنان يتحكم تمامًا في كل خطوة به لذلك ضربه بالقلم ولكن لا توجد قوة، "القوة اللي الناس شافتها مكانتش حقيقية لما ضربني بالقلم".

وأختتم أحمد الدمرداش، أن الفنان الراحل محمود ياسين له محبة كبيرة في قلبه حيث قدم أول بطولة معه حيث كان يجسد دور ابنه في أحد الأعمال الفنية وكان خائفًا منه في بداية الأمر لكن زالت منه الرهبة بعد أول مشهد ولم يكن يتخيل أنه بتلك الطيبة وهو شخص بسيط للغاية.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



