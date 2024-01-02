نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحى خالد

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية الملحن فتحى خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية، إذ غيبه الموت أمس وتم دفنه في الإسكندرية.

نقابة المهن الموسيقية تنعي الملحن الراحل فتحي خالد

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الملحن الكبير فتحى خالد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة الملحن فتحي خالد

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين وفاه الملحن فتحي خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية أمس وتم دفته اليوم في مدينة الإسكندرية .

رد وفي سياق آخر رد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على تصريحات زوجة الموسيقار حلمي بكر، والتي قالت إنها لا تعرف اسم النقيب بسبب عدم سؤاله عن زوجها في مرضه.

سبب عدم زيارة مصطفى كامل لحلمي بكر



وأوضح مصطفى كامل في تصريحات صحفية أنه على تواصل باستمرار مع الموسيقار حلمي بكر ويطمئن على صحته دائمًا، مؤكدًا أنه تدخل لحل أزمة الموسيقار حلمي بكر مع نور أبو حساب الذي سرق من الأول مبلغ 2 مليون جنيه دون علم الموسيقار، معلقًا: الأستاذ حلمي بكر مش مجرد موسيقي عادي، الأستاذ حملي أبويا وأخويا الكبير ودائما بتواصل معاه بالتليفون وبطمن على صحته.

وأضاف الفنان مصطفى كامل: لما الأستاذ حلمي تعب قبل كدا ودخل المستشفى كنا أول ناس جنبه من قبل ما أكون نقيب المهن الموسيقية، الأستاذ حلمي أبويا وأخويا الكبير قبل أي حاجة، وكنا معاه خطوة بخطوة ولحظة بلحظة وقت وجوده في العناية المركزة وكل يوم كنا بنزوره، ولما خرج من المستشفى ورجع لزوجته دي مكنش ينفع أروحله البيت بعد ما وقفت ضدها عشان الأستاذ حلمي لما كانت بتجبله بلطجية البيت تصديت لهذا الأمر وكنت وحدي ويشهد على ذلك الدكتور رضا رجب والمنتج أحمد فوزي وأسرة الموسيقار حلمي بكر بل والأستاذ حلمي بنفسه.