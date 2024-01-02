نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الدمرداش: الفن مش حرام ومينفعش حد يقول كدة حتى لو هيعتزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد الدمرداش، عن سفره إلى رومانيا بعد ابتعاده عن الفن ولكنه لم يستقر هناك وبعدها عاد إلى مصر ليمتهن التجارة ثم قرر أن يسافر إلى الصين ولكنه لم يستطيع أن يتعلم لغتهم ووجد صعوبه في ذلك.



وتابع أحمد الدمرداش خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن عمله في التجارة لم يكن موازيا لعمله في الفن ولا توجد مقارنة بينهما لأنها ستكون ظالمة لدرجة كبيرة، معقبًا: في التجارة بيبقى في يوم مقدرش أفتح الباب علشان أدفع الفلوس للسوبر ماركت لكن في الفن ممكن حد ييجي يقولي تعال في دور ليك.. إذًا في الفن أنا في وضع الاستعداد فقط وأنا مبقدرش على كده لكن في التجارة ممكن اجيب أي حاجه وأروح أبيعها".



وأشار الدمرداش إلى أنه كان لا بد أن يبتعد عن الفن لكي يكتسب خبرات خارج الحياة الفنية وكان لديه فضول في اهتمامات أخرى والحياة بها تجارب أخرى.



وأضاف أحمد الدمرداش، أن الفن ليس حرام وليس من حق أحد أن يحرمه أو يحلله وهذا ما أقصده في حد ذاته لكن أنا لدي مشكلة في أن هناك أشخاص يعتزلون ثم يدعون أن الفن حرام ووالدي ووالدتي قدما أعمال دينية كثيرة ولديهم مبدأ في ذلك وتربيت على أن أي كلمة أذكرها على الشاشة لا بد أن أكون حريصًا على ما أقدمه.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.