نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد حق عرب، المقرر عرضه في رمضان 2024، يجسد العوضي شخصية عرب السويركي ضمن الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

أبطال حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أحدث أعمال احمد العوضي

ومن نجاح اخري، يحتفل أحمد العوضي بالعرض الخاص بـ فيلمه الإسكندراني، الذي يعد أول بطولة مطلقة له في السينما، الليلة، بأحد المجمعات السينمائية الكبرى بالسادس من أكتوبر، بحضور كل صناع الفيلم وعدد كبير من النقاد والصحفيين، وهو العمل المقرر أن ينطلق تجاريًا الخميس، 4 يناير الجاري، يُقدم العوضي شخصية الشاب الإسكندراني «بكر»، في دور «مُلاكم» وزينة تقدم شخصية الفتاة التي يحبها العوضي، الفيلم من بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.

اخر اعمال أحمد العوضي

ويذكر ان اخر اعمال أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل ضرب نار، والذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مها نصار، سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، تامر نبيل، ضياء عبد الخالق، وغيرهم من الفنانين، في عمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، بعدما سافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، قبل أن يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

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