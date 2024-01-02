نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حضورها عرض فيلم "ليه تعيشها لوحدك".. مالا تعرفه عن أمينة شلباية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل الفنانة أمينة شلباية للعرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي يقام الآن بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات عن أمينة شلباية..

من هي امنية شلباية؟

كانت أمينة شلباية ملكة جمال مصر سنة 1988، وفي الإعلان المرفق خبر فوزها بجائزة «ميس إيجيبت»، وفي متنه: «أعلنت لجنة اختيار ملكة جمال مصر لعام 1988 فوز أمينة سامي شلباية (20 سنة) الطالبة بجامعة القاهرة، باللقب. وذلك لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم المقرر إقامتها في تايوان، وقد شارك في حفل اختيار الملكة المصرية 4 من الملكات المرشحات لمسابقة هذا العام في تايوان، وهن ملكات جمال ألمانيا وقبرص وأمريكا وهولندا».

امينة شلباية تريند بسبب فيديوهاتها

صارت مقدمة البرامج وخبيرة الأتيكيت والأزياء، أمينة شلباية، خلال الفترة الماضية ترند في مصر، وذلك بسبب فيديوهاتها التي تطرحها في الفترة الأخيرة حول أتيكيت الطعام والشرب، ونالت أمينة ردود أفعال متباينة للغاية، ما بين معجب بأدائها وبما تقدمه، لما فيه من خبرات تعليمية جديدة، وما بين سخط وسخرية، باعتبار أن أتيكيت الطعام لا يستخدمه الكثيرون في المجتمع المصري.

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان،خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز،

قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.