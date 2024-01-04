”بريتني سبيرز” تؤكد اعتزالها الغناء و تنفي تحضيرها لألبوم جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 09:31 صباحاً - في بيان رسمي لها، أعلنت النجمة بريتني سبيرز عن نفيها لما تردد حول العمل على ألبومها الموسيقي الجديد.

ووفق ديد لاين، كتبت بريتني سبيرز على حسابها الخاص على إنستجرام أن كل ما يتردد حول طرح ألبومها الغنائي الجديد كاذبة، مع تأكيدها على أنها لن تعود للعمل في مجال الموسيقى من جديد.

وعانت النجمة بريتني سبيرز في السنوات الماضية من أزمات متكررة في هوليوود، بسبب خلافات الوصاية التي دارت بينها وبين والدها.

الأمر الذي أدى لابتعادها عن العمل في مجال الموسيقى لمدة طويلة، وفق تصريحاتها من المرجح أن تطول بعد ما أكدته عبر منشورها الأخير.

وذكرت بريتني أنها حين تقوم بكتابة الأغاني الجديدة، تقوم بذلك بدافع الاستمتاع فقط، وأنها لم تعد تقوم بذلك بدافع الربح والشهرة.