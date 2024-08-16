نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس أبو الحسن عن فتحي عبدالوهاب: "من أكتر الناس الممتعة صحبتهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عباس ابو الحسن صورة مع الفنان فتحي عبد الوهاب، ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “ابو الحسن” على الصورة قائلا:"من اكتر الناس الممتعة صحبتهم هو الصديق فتحي عبدالوهاب، فهو من الظرفاء اللي قماشتهم الانسانية عريضة ومتنوعة، يعني هو معاك من أول الطفل الشقي المشاغب في المدرسة، للجدع ابن البلد اللي في ضهرك، لحد المثقف الواعي المتذوق لكافة الفنون والمهموم بقضايا وطنه. شكرا على القعدة الخطيرة على".

نبذة عن الفنان عباس ابو الحسن

ولد عباس أبو الحسن في 1 أغسطس عام 1964، كان بطلا للملاكمة وبطلا للجمهورية في كمال الأجسام، ممثل مصري شارك لأول مرة في فيلم "حسن وعزيزة قضية أمن دولة " بطولة النجمة يسرا. لمع في دور زعيم العصابة في فيلم "مافيا"، مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، تعاون ككاتب سيناريو مع المخرج مروان حامد، وقدما فيلم "إبراهيم الأبيض"، بطولة أحمد السقا، وهند صبري، كتب مسلسل "آسيا " بطولة الفنانة منى زكي وإخراج محمد بكير، قدم العديد من الأفلام السينمائية، منها: "حسن وعزيزة قضية أمن دولة، قط الصحراء، نوارة، مافيا، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، قدرات غير عادية، الكنز، الكنز 2، الأصليين"، شارك في مسلسلات: "أبو عمر المصري، بيمبو، أرض جو، ريح المدام، إستيفا، آسيا".

آخر أعمال فيلم شقو

أخر أعماله فيلم "شقو"، بطولة النجم عمرو يوسف، النجمة يسرا، إخراج كريم السبكي.

حسن ابو السعود وازمته الأخيرة

ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد دهسه سيدتين بالشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد أول برئاسة المقدم عمرو مصطفى، بلاغا بوجود حادث دهس ومصابين أمام مول شهير بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة سيدتين دهسهما الفنان عباس أبو الحسن بسيارته، وتم نقلهما للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، وألقت الشرطة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.