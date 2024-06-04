تويوتا كورولا 2025 أفخم سيارة فارهة تصل السعودية بهذه الميزات .. والسعر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - سيارات تويوتا كورولا تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا في دول العالم، وهي من أشهر السيارات التي اطلقتها من شركة تويوتا اليابانية ووصلت نسبة مبيعاتها العالمية لأكثر من 50 مليون السيارة.

والجميع الآن في انتظار موديل السيارة الجديد التي سوف تحقق رواج كبير في الأسواق في جيلها الثالث عشر ومن خلال سطورنا التالية سوف نقدم إليكم مواصفات تلك السيارة بالتفصيل.

سيارة تويوتا كورولا 2025 الشكل الجديد

ينتظر الملايين من عشاق السيارة الشكل الجديد لسيارة تويوتا كورولا 2024 الذي من المفترض أن يصدر في الأسواق في عام 2024 أو عام 2025 وقد أعلنت إحدى الشركات أنه قد تم تعديل السيارات وتوفير نسخة جديدة تويوتا كورولا بالشكل الجديد في الجيل الثالث عشر، وقد توفرت السيارة بتصميم خارجي رائع متوافق مع التحديث الداخلي للسيارة الممتاز.

وقد ظهرت السيارة بمنظومة إضاءة أمامية جيدة مع تصميم مستوحى من تويوتا كروان الاختبارية الحديثة، أما بالنسبة للشكل الجانبي للسيارة فيحتوي على خطوط تصميمة بسيطة، كما تحتوي السيارة على سقف متوفر باللون الأسود نفس لون غطاء صندوق الأمتعة الخلفي.

كما تحتوي السيارة على تصميم مصابيح خلفية متصلة مع شرط ليد بأحدث التصاميم المتطورة، ومن المتوقع أن تحتوي هذه السيارة على الكثير من الخيارات الهجينة في القابس بالتوافق مع السيارات الكهربائية العالمية.

مواصفات محرك سيارة تويوتا كورولا 2025

من المتوقع أن تحتوي السيارة على 3 خيارات من المحرك واحد منهم يكون هجين وفيما يلي المحركات المتوقعة في السيارة:

محرك معتاد 1600 CC رباعي الأسطوانات يعمل على حرق الوقود كما أنه يعمل بالبزين ويسير بقوة تقدر 119 حصان مع عزم دوران 148 نيوتن كما أنه أنه متصل بناقل حركة أتوماتيكي يتكون من ستة سرعات. محرك هجين بسعة 1.8 لتر 1800 CC رباعي الأسطوانات كما أنه مزود بمحرك كهربائي ويسير بقوة تقدر ب121 حصان مع عزم دوران 142 نيوتن بالإضافة لناقل حركة أتوماتيكي مكون من ستة سرعات. محرك تويوتا كورولا 25 الجديد من أهم مميزاته أنه كبير وذو سعة لتريه 2.0 لتر أي 2000 سي سي، كما أنه رباعي الأسطوانات كما أنه يعمل بالبنزين ويسير بقوة 168 حصان مع عزم دوران 200 نيوتن مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من ستة سرعات

لم يتم تحديد سعر السيارة بعد ولكن يتوقع ان تقترب اسعارها من موديل 2024 حيث يصل سعر تويوتا كورولا 2024 فل كامل إلى 109,940 ريال سعودي شامل الضريبة