حلقة هشام ماجد ومعتز التوني مع عمرو الليثى على قناة الحياة تتصدر تريند تويتر

القاهرة - محمد ابراهيم - ‎

تصدرت حلقة النجم هشام ماجد والمخرج معتز التوني مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وفى حلقة خاصة واستثنائية من مدينة العلميين الجديدة حل النجم هشام ماجد والمخرج معتز التوني في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي، وتناول اللقاء الحديث عن التعاون الفني بينهما من خلال فيلم ( اكس مراتى ) ومن بطولة هشام ماجد وامينة خليل ومحمد ممدوح وإخراج معتز التوني.. وهو الفيلم اللى حقق نجاح كبير سواء على مستوى الجمهور أو النقاد، والانسجام والتعاون بينهما في اكثر من عمل فني، كما تحدثا عن النجمة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح وكواليس العمل.

هشام ماجد يكشف عن تفاصيل فيلم البحث عن فضيحة

وفجر الفنان هشام ماجد مفاجاة قوية ان هناك مشروع لفيلم جديد عن قصة فيلم " البحث عن فضيحة "والذي قدمه الفنان والزعيم عادل امام في السبعينات وحقق نجاح كبير

وان هناك مشروع فيلم جديد وانا اتمني ان اقدم هذه التجربة ولكني قلقان بسبب إنه ستكون هناك مقارنات بين الفيلم في الماضي والحاضر

واضاف اننا نحب ان نقدم هذه التجربة الرائعة الناجعة للزعيم وان نقدمه بشكل جديد وعصري وعندما قرأت الورق كنت سعيد جدا، واشعر اننا سنقدم عمل ناجع وتجربة جديدة لعمل فني متميز نال علي استحسان المشاهدين والجمهور في الماضي

وتابع بان المخرج رامي امام هو من ابلغه بان الزعيم والنجم عادل امام وافق علي ان يقوم هشام ماجد بتقديم الفيلم، وان اقدم شخصية الزعيم عادل امام

وعلي جانب الاخر شهدت الحلقة الحديث عن فيلم " X مراتي " وكواليس خاصة اذيعت لاول مرة بمشاركة المخرج معتز التوني