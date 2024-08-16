نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينضم أشرف بن شرقي للزمالك هذا الصيف ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يحسم مصير التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم القلعة البيضاء السابق والريان القطري الذي قام بفسخ عقده مع الفريق منذ أيام.

وشهدت الأيام الماضية وجود مفاوضات بين الزمالك والمغربي اشرف ين شرقي، من أجل العودة مرة أخرى للفريق في الموسم الجديد.

تصريحات الإعلامي إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك مفاوضات وجس نبض بين إدارة نادي الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأضاف: حتى الأن إدارة نادي الزمالك لم تحسم موقفها النهائي من ضم أشرف بن شرقي في الصيف المقبل.