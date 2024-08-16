نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. النصر يضم سالم النجدي من الفتح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر، تعاقده الرسمي مع الظهير الأيسر سالم النجدي قادمًا من صفوف الفتح، ليرتدي شعار “العالمي” ابتداءًا من الموسم الرياضي الجديد 2024/25.

النصر يتعاقد مع سالم النجدي

وقع النصر، عقدًا مع سالم النجدي مدته 5 أعوام، ليمثل صفوفه حتى 2029، وقد تمت مراسم التوقيع معه بحضور المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو.

وأشار نادي النصر في بيانه الرسمي، إلى إن إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، هو من تحمل تكلفة صفقة سالم النجدي.

يذكر إن سالم النجدي صاحب الـ21 عامًا، قد بدأ مع ناشئي الفتح ولعب للفريق الأول في موسم 2021-21.

ولعب سالم النجدي، مع الفتح 46 مباراة خلال الموسمين الماضيين، بكل البطولات وسجل 3 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.