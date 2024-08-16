نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم أبو زيد يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان كريم أبو زيد عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "البنات"، حيث شارك "كريم" جمهوره ببرومو الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبرومو تعليقا قال فيه:" مش عايز البنات تزعل مني Soon فيديو كليب البنات".



تعليقات الجمهور على منشور كريم أبو زيد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كريم أبو زيد

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم أبو زيد أغنية شائعات، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،



وجاءت كلماتها عالنحو التالي /إشاعاات إشاعات إشاعات

كله بينقل حكايات

كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات

إشاعات إشاعات إشاعات

ناس شغلتها إشتغالات

كله عمال يشير ف فضايح

من غير إثباات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل

بقينا كلنا مش سالكين

نسينا روحنا كده وبنماطل

بنزيط ف الزحمه وننشر ف فضايح

بنشوه سمعة بني ادمين

كبير وصغير كله طايح

داين تداين اه يا بني ادمين

كاس وداير بقي ع الكل

إشمت واضحك زي الفل

واللي يفضح مش هيفرح

بكره يشوف بعنيه الذل

اللي يشير يوم اشاعه

بكره تجيلو يا صاحبي ساعه

هيتشرد ويتمرمط

يا زميلي دي الناس بياعه

أمي قالتلي استر تسلم

وتوبه توبه توبه هروج إشاعات

عملك راجعلك ومردودلك

الخير يجيلك ويقعدلك

وكفايه كفايه كفايه

تروجو إشاعااات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل

بقينا كلنا مش سالكين

نسينا روحنا كده وبنماطل

وف عيوب بعض مركزين

بنزيط ف الزحمه وننشر ف فضايح

بنشوه سمعة بني ادمين

كبير وصغير كله طايح

دي ولعة جاز كده علي بنزين

إشاعاات إشاعات إشاعات

كله بينقل حكايات

كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات

