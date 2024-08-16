فن ومشاهير

بدء فعاليات حفل كارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لدورته ٣٢

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت  منذ قليل فعاليات الحفل الثانية للفنانة كارمن سليمان  من مهرجان  القلعة الدولى  للموسيقى  والغناء  للدورته  ٣٢ وبدأت بأولى أغنيتها “ يا جمالك" ثم رحبت بالجمهور والحاضرين وغنت باقة من أغانيها المميزة أبرزه  “ ابعتله” و“ لينا رقصة ”  وغيرها  .

كارمن سليمان 

فى سياق متصل هذه المشاركة الأولى لكارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

أسعار التذاكر:

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.

جدول الحفلات:

الخميس 15 أغسطس:

  - الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.
  - الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 16 أغسطس:

  - فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.
  - ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.

السبت 17 أغسطس:
  - فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.

الأحد 18 أغسطس:

  - الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 19 أغسطس:

  - فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.
  - حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.
  - الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 20 أغسطس:

  - فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.
  - الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 21 أغسطس:

  - الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.
 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا