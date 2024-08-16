نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد ومعتز التوني وكواليس فيلم " X مراتي " بواحد من الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المخرج معتز التوني ان فيلم " X مراتي " نجح بشكل كبير وان النجاح بيعود إلى التفاهم والانسجام بين فريق العمل مشيرا إلى ان الممثل محمد ممدوح "تايسون " كان اول ممثل تم ترشيحه للفيلم، وكان كريم محمود عبد العزيز من بعده ولكنه كان مشغول، وانا تحدثت مع هشام ماجد من سنتين ونصف عن الفيلم وعندما انسحب كريم نتيجة انشغاله، تحدثت مع هشام ووافق ووجود هشام في الفيلم عمل اضافة كبيرة.

وقال هشام ماجد إنني تحدثت مع المخرج معتز التوني حول بعض التعديلات في فيلم X مراتي وتحدثت مع المؤلفين، وقدم لهم التحية وان الفيلم به العديد من الكواليس والتفاصيل حتي خرج إلى النور، وكنا نقعد في ورشة عمل يوميا حتي يظهر إلى النور ونحن راضين عنه.

وعن دوره في الفيلم اقدم دور طبيب نفسي وتفاصيل الشخصية بها العديد من الكواليس، ومي جلال استايلاست متميزة، وامنية خليل قدمت شخصية رائعة بالفيلم

وعن النجوم الثلاثة بالفيلم اشار التوني ان كل ممثل بارع في منطقته ودوره " تايسون وهشام ماجد وأمينة خليل " وكان المعادلة ان نقدم فيلم متميز يجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وكان هشام لاول مرة يعمل مع تايسون وأمينة خليل ولكن ورشة العمل واللقاء بيننا احدث حالة من التفاهم، وأمينة خليل اول تعامل معاها وكانت قلقانه ومع الوقت حدث حالة من الانسجام والتفاهم

وعقب هشام ماجد كنت اتمني ان اقدم دور تايسون لاني حبيت هذا الدور ومعتز التوني هو من صمم علي ان يكون الدور لتايسون وكانت رؤيته صحيحة ومميزة