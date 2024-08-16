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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بلباو يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني

وبادر بلباو بالتسجيل عن طريق أوهيان سانسيت في الدقيقة 27، محرزا أول أهداف المسابقة في الموسم الجديد، وأحرز النيجيري كريسانتوس اوتشي هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، حصل أتلتيك بلباو وخيتافي على أول نقطة في مسيرتهما بالمسابقة خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه جيرونا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة الأولى للمسابقة.