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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة جدول منافسات الدوري التونسي الممتاز، التي أجريت الخميس، عن مواجهة بين الترجي وضيفه اتحاد تطاوين، في الجولة الأولى من المسابقة لموسم 2024-2025.

الدوري التونسي.. الترجي يتحدى اتحاد تطاوين في الجولة الأولى

يحل الاتحاد المنستيري وصيف بطل النسخة الماضية في الجولة الافتتاحية ضيفًا على النادي البنزرتي.

وستشهد الجولة الثانية من الموسم الجديد مباراة قمة أولى ستجمع الاتحاد المنستيري بجاره النجم الساحلي، فيما يلاقي الترجي الملعب التونسي في الجولة الثالثة وتقام مواجهة النادي الأفريقي والنادي الصفاقسي في الجولة الخامسة والنجم الساحلي أمام الترجي الرياضي في الجولة السابعة.

أما مباراة قمة العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي فجاءت في الجولة 12 متبوعة بلقاء النادي الصفاقسي والترجي الرياضي (الجولة 13) ومباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي (الجولة 14) ومواجهة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي (الجولة 15).