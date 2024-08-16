نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولاية أسترالية تعلن ارتفاع إصابات "جدري القردة" وتحذر من تفشيه في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت مديرية صحة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية المواطنين بالانتباه إلى أعراض الإصابة بفيروس "جدري القردة" mpox، بعد الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة في الولاية.

وجاء في بيان مديرية الصحة: "منذ 1 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن 93 حالة إصابة بجدري القردة في الولاية. وحتى 1 يونيو، تم اكتشاف حالة واحدة فقط في عام 2024 وفي عام 2022 تم الإبلاغ عن 56 حالة و12 حالة في عام 2023".

وأكدت أن القسم الأكبر من المصابين هم من الرجال الذين لديهم اتصالات جنسية مثلية.

وطالبت السلطات الصحية الناس بأهمية طلب المشورة الفورية من الطبيب العام أو خدمة الصحة الجنسية حتى لو كانت أعراض المرض خفيفة.

وذكرت Seven News أن نسخة سابقة من الفيروس الذي تسبب في تفشي عالمي في عام 2022 تنتشر في أستراليا. أما النسخة الجديدة منه والسائدة حاليا في جمهورية الكونغو، ذات معدل وفيات أعلى.

وقال الطبيب جيريمي ماكنولتي المدير التنفيذي للصحة الوقائية في نيو ساوث ويلز "إن هناك أكثر من 15000 حالة إصابة بمرض الجدري المائي (جدري القردة) تم الإبلاغ عنها في إفريقيا الوسطى هذا العام، والعديد منها تسببت بها السلالة الجديدة".

وأضاف: "ينتشر مرض الجدري المائي من خلال ملامسة الجلد للجلد، بما في ذلك الاتصال الجنسي، وغالبا ما يبدأ بآفات جلدية صغيرة تشبه البثور خاصة في المناطق التي يصعب رؤيتها مثل الأعضاء التناسلية أو الشرج أو الأرداف".

وفي وقت سابق، أعلن المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي مرض "جدري القردة" في القارة، ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في جمع نحو 2 مليون جرعة من اللقاح.

من جهتها ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "Rospotrebnadzor" أنه لا يوجد تهديد بانتشار "جدري القردة" في روسيا، وأن هناك أنظمة اختبار كافية تسمح باكتشاف الفيروس في أقصر وقت ممكن