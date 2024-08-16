«صباح العلمين» يستعرض تصريحات رئيس الوزراء خلال رالى السيارات الكهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - استعرض برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي خلال فعاليات رالي السيارات الكهربائية، بمهرجان العلمين الجديدة بمنطقة الأرينا الجديدة بحضور مجموعة من الوزراء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، والتي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.

وخلال مشاركته، تفقد رئيس الوزراء نماذج لعدد من سيارات السباق المُشاركة بالتحديات، قبل أن يعلن بدء منافسات سباق الرالي لهذه النسخة.

وفي كلمته، خلال الحدث، توجه الدكتور مصطفى مدبولي للحضور بالتحية والتقدير لجميع الحضور، معرباً عن سعادته بالتواجد وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" والذى تستضيفه اليوم مدينة العلمين الجديدة، هذا المكان الذي كان صحراء قاحلة منذ 6 سنوات، وكان به العديد من المشكلات الكبيرة، واليوم هذا المكان ينبض بالحياة بهذا الشكل الحضاري، فهو شىء يبعث الأمل والفخر كونه تم بناؤه بسواعد الشباب المصرية، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات ومدن جديدة فهي لشباب مصر الواعد.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.