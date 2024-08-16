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ننشر المواد المقررة على الصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي 2024/2025 بالدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد المقررة على طلاب الصف الأول الإعدادي، بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتكون خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادي على النحو التالي:

مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع:

- اللغة العربية والخط العربي: من 80 درجة.. عدد الفترات 4

- اللغة الإنجليزية: من 60 درجة.. عدد الفترات 2.5

- الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

- الرياضيات: من 40 درجة.. عدد الفترات 3

- العلوم: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

المجموع الكلي للمواد الأساسية: 280 درجة


مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع:

التربية الدينية: من 40 درجة 
التربية الرياضية من 20 درجة
التربية الفنية من 20 درجة
التربية الموسيقية من 20 درجة 
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنه لا توجد لغة أجنبية ثانية بالصف الأول الإعدادى المطور بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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