نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر المواد المقررة على الصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي 2024/2025 بالدرجات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد المقررة على طلاب الصف الأول الإعدادي، بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وتكون خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادي على النحو التالي:
مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع:
- اللغة العربية والخط العربي: من 80 درجة.. عدد الفترات 4
- اللغة الإنجليزية: من 60 درجة.. عدد الفترات 2.5
- الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة.. عدد الفترات 2
- الرياضيات: من 40 درجة.. عدد الفترات 3
- العلوم: من 40 درجة.. عدد الفترات 2
المجموع الكلي للمواد الأساسية: 280 درجة
مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع:
التربية الدينية: من 40 درجة
التربية الرياضية من 20 درجة
التربية الفنية من 20 درجة
التربية الموسيقية من 20 درجة
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنه لا توجد لغة أجنبية ثانية بالصف الأول الإعدادى المطور بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل