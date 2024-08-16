نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر المواد المقررة على الصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي 2024/2025 بالدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد المقررة على طلاب الصف الأول الإعدادي، بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتكون خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادي على النحو التالي:

مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع:

- اللغة العربية والخط العربي: من 80 درجة.. عدد الفترات 4

- اللغة الإنجليزية: من 60 درجة.. عدد الفترات 2.5

- الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

- الرياضيات: من 40 درجة.. عدد الفترات 3

- العلوم: من 40 درجة.. عدد الفترات 2

المجموع الكلي للمواد الأساسية: 280 درجة



مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع:

التربية الدينية: من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 20 درجة

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنه لا توجد لغة أجنبية ثانية بالصف الأول الإعدادى المطور بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل