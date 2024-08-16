سلطان العلماء: الجميع يدرك دور الأزهر لصون اللغة العربية وإسهاماته لنشر العلم

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن بالغ سعادته لمشاركته اليوم في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف، بحضور، بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونخبة من العلماء والمفكرين.

وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، أن الجميع يدرك الدور الحيوي الذي يلعبه الأزهر الشريف في صون اللغة العربية، وإسهاماته الكبرى في نشر العلم وتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة، وامتلاك الأدوات المعرفية الكفيلة بصقل قدراتهم والمساهمة في تحسين حياة مجتمعاتهم.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن المشاركة الواسعة من طلاب وطالبات معاهد الأزهر الشريف في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، تأتي امتدادًا للحضور المؤثر لطلبة الأزهر الشريف في جميع دورات التحدي، مؤكدا أن مشاركة أكثر من مليوني طالب وطالبة في الدورة الحالية ما كان لها أن تتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها الأزهر الشريف بمعاهده وكوادره، وتعاونه الوثيق مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في تنظيم التصفيات وتوفير الظروف الملائمة لنجاح المنافسات وتتويج الفائزين.



وأضاف الدكتور عبد الكريم، أن هذا النجاح المتجدد هو ثمرة أيضًا للتفاني والإخلاص الذي أظهره سبعة آلاف و900 مشرف ومشرفة مثلوا تسعة آلاف و600 معهد أزهري، وهو ما تجلى في مستويات لافتة من حيث الحصيلة المعرفية، وفي إجادة التعبير عن الأفكار بلغة عربية متميزة.

وبين«العلماء»، أن مشروع تحدي القراءة العربي - التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم- سجل نجاحا استثنائيًا في دورته الثامنة من خلال مشاركة أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، وأكثر من 229 ألف مدرسة، وأكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة، مؤكدا أن هذا الإنجاز القياسي يعبر عن شغف الطلبة بالقراءة والتحصيل المعرفي، والاهتمام باللغة العربية كهوية وانتماء، وإدراكهم أن القراءة هي الطريق لبناء الشخصية الواعية القادرة على الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني؛ بما يعزز الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على صناعة مستقبل عربي أفضل.



وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور عبد الكريم بخالص التهاني، باسم أسرة عمل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتحدي القراءة العربي، لأبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف، وإلى أسرهم، وكل من ساهم ودعم وسهل مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الدورة الثامنة، وكل التهنئة للمعاهد الأزهرية المتميزة والمشرفين المتميزين وللأبطال من فئة أصحاب الهمم الذين لا يعترفون بكلمة مستحيل، متمنيا للجميع، مزيدا من التقدم والنجاح.