نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره لوهافر مساء اليوم الجمعة 16-7-2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب "أوسيان"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم الجمعة في أولى جولات بطولة الدوري الفرنسي بموسمه الجديد 2024-2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4H، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.