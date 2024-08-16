نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 16- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد انطلاق مباريات اليوم الجمعة، الموافق 16 أغسطس 2024، حيث تقام عدد كبير من المواجهات الهامة، في جميع المسابقات حول العالم وأبرزها في الدوري الإنجليزي الذي تقام بين مانشستر يونايتد ضد فولهام وذلك في افتتاح الموسم الجديد 2024-2025، وكذلك لقاء باريس سان جيرمان ضد نظيره لوهافر في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد ضد فولهام، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

لاس بالماس ضد إشبيلية، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة 9:45 مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

قونيا سبور ضد جالاتا سراي، في تمام الساعة الساعة 9 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة 9 مساءً، وتُذاع على قناة ONTime Sports.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ويرزبورجر كيكرز ضد هوفنهايم في تمام الساعة 7 مساءً.

فيهين فيسبادن ضد ماينز، في تمام الساعة 7 مساءً.

هاليشر ضد سانت باولي، في تمام الساعة 7 مساءً.

أولم 1846 ضد بايرن ميونخ، في تمام الساعة 9 مساءً.