مساعد وزير التعليم العالي لـ«صباح العلمين»: رالي السيارات خطوة تنافسية لطلاب الجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، أن مدينة العلمين في شكلها الحالي لم تكن موجودة منذ عامين أو أكثر، وهذا يبين أن الدولة المصرية بدأت تنظر إلى مناحي التنمية بكل أنواعها سواء التنية العمرانية أو التنمية الثقافية والتنمية العلمية.
وأضاف مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، خلال حواره فى برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة، أن رؤية حدث سياحي ثقافي تعليمي يتم في وقت واحد بمدينة العلمين، يؤكد قدرة الدولة المصرية والشباب المصري على التغيير للمستقبل، مشددًا على أن رالي السيارات هو خطوة تنافسية لطلاب الجامعات المصرية أمام المستجدات العالمية ويؤكد أيضا على قدرة الدولة على السباق فى المعرفة من داخل الجامعات.
يأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.