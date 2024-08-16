مشاركة طلاب جامعة القاهرة في ختام فعاليات رالي السيارات الكهربائية بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 01:29 مساءً - شارك وفد طلابي من جامعة القاهرة في حضور الحفل الختامي لفعاليات مسابقة رالي السيارات الكهربائية 2024 EVER Egypt، والتي تم تنظيمها بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن إقامة المسابقة هذا العام في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، فرصة للتأكيد على أهمية الابتكار المحلي ودوره في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التكنولوجية الواعدة.