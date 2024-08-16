العالم اليوم - ليبيا.. استئناف ضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. استئناف ضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 02:22 مساءً - قالت شركة الواحة الليبية للنفط، الجمعة، إن أعمال الصيانة في خط أنابيب الزقوط-السدرة الذي يربط حقل الواحة النفطي بميناء السدرة اكتملت واستؤنفت التدفقات.

وأضافت الشركة في بيان أنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية خلال الساعات المقبلة.

وتم تعليق الإنتاج في وقت سابق من الأسبوع لإجراء صيانة بعد اندلاع حريق في خط الأنابيب.

وقالت شركة الواحة للنفط إن عمليات الضخ عادت إلى طبيعتها "بعد إتمام كل أعمال الصيانة واستبدال الأنابيب وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان سلامة عمليات الضخ عبر الأنبوب من الحقول إلي ميناء السدرة".

وقال مهندس بميناء السدرة لوكالة رويترز إن هناك ناقلة واحدة تقوم حاليا بالتحميل في الميناء بينما تنتظر أخرى لدخوله.

وشركة الواحة، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، هي مشروع مشترك بين شركة (توتال إنرجيز) وشركة (كونوكو فيليبس).

وتدير الشركة خمسة حقول رئيسية هي حقل الواحة، الذي ينتج أكثر من 100 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى حقول جالو والفارغ والسماح والظهرة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة نحو 300 ألف برميل يوميا، يتم تصديرها عبر ميناء السدرة.