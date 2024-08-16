نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: يصعب علينا أن نتنبأ كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني على كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تعرف كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، تعليقا على رد فعل موسكو على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك: "من الصعب أن نقول... يصعب علينا أن نقول بالتأكيد ماذا سيفعل بوتين".

وأضاف كيربي أن واشنطن تتابع باهتمام تحركات القوات الروسية.

وقد تعذر على كيربي أن يرد على سؤال حول ما إذا كانت ستتمكن القوات الأوكرانية من الحفاظ على سيطرتها على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.

وتابع قائلا: "ليس بوسعي أن أتحدث عن عمليات القوات الأوكرانية، ولن أقوم بذلك... لا استطيع أن أحكم على نواياهم وأهدافهم النهائية، وكذلك عن قدرتهم على تحقيق تلك الأهداف".

يذكر أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا منذ 6 أغسطس الجاري.

وأعلنت روسيا "نظام عملية مكافحة الإرهاب" في 3 مقاطعات على الحدود مع أوكرانيا