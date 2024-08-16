نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر أمام نظيره الرائد وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

وكان النصر قد تفوق على التعاون في كأس السوبر ليضرب موعدا ناريا أمام نادي الهلال في نهائي السوبر.

ويسعى النصر من أجل اقتناص أولى النقاط الثلاث من أجل محاولة الظفر باللقب.

موعد مباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

تطلق صافرة بداية مباراة النصر أمام الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية الناقل الحصري والرسمي للمسابقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.