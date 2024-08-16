نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الهلال لمواجهة نظيره الأخدود وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

وتوج الهلال باللقب المحلي برصيد 96 نقطة بعد مستوى مميز وقوي قدمه الموسم المنصرم.

ويسعى الهلال من أجل الدفاع عن لقبه، واقتناص النقاط الثلاث.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية الناقل الحصري والرسمي للمسابقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.