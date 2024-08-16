نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. شيرين عبد الوهاب تضرب التريند بـ "هنحتفل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هنحتفل"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتصدرت التريند.



و يذكر أن ظهرت شرين عبدالوهاب خلال الفتره الماضية على السوشيال ميديا ونشرت البومها الجديد الذي أحتل منصة أكس.

تفاصيل أغنية هنحتفل

أغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

انا عايزة اقولك لو كنت معايا

تركيزي كله ودنيتي ليك

لا عادي جدا هلغي اللي ورايا

وافضالك انت وادلع فيك ادلع فيك

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي

والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل

عايزة استغلك وما اسيبش دقيقة

ماتكونش فيها العين في العين

انا مش ببالغ لا دي حقيقة

جنبي القمر ده وابص لمين ابص لمين

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي

والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل

وانا لما اقابلك عندي كلام تاني

كلام من اللي هتسرح فيه

اسمك وسيرتك لازمة على لساني

في القرب ممكن يحصل ايه هيحصل ايه

تليفوني هيتقفل هيتقفل

وانا وانت هنحتفل هنحتفل

باللحظة الحلوة دي

والنوم ده حرام عليه

ده حرام لو الواحد غفل