نوال عبد الشافي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكنت الفنانة نوال عبد الشافي في خطف قلوب الجماهير، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت نوال بمظهر جذاب وأنيق،واعتمدت المكياج الناعم،واللون الأسود في عيناها مما نال إعجاب جمهورها وتفاعلوا معاها.

آخر أعمال نوال عبد الشافي



والجدير بالذكر آخر أعمال نوال عبد الشافي "انت لأ" كلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أسيب أي حاجة في أي حتة إلا أنت في عينيا

وأسيب أي حد في أي وقت إلا أنت في ايديا

أسيب دول لدول ودول لدول وأخليك أنت ليا

أنا أبيع الكون والكون يهون وأنت ماتهون عليا

الكل يزعل وأنت لاء لاء لا لا لا

الكل يبعد وأنت لاء لاء لا لا لا

أنا أقول لكله لاء لاء لا لا لا

وعمرى ما أقولك أنت لاء لاء لا لا لا

أشيل ما المحبة أنا حبة حبة وأديك كل حُبي

أشيل ده في حتة ودي في حتة وأخليك أنت جنبي

أنا أشيل من دول ودول ودول وأنت أشيلك في قلبي

ده أنا أزعل ده ودي ودول ولا تزعل يوم بسببي

الكل يزعل وأنت لاء لاء لا لا لا

الكل يبعد وأنت لاء لاء لا لا لا

أنا أقول لكله لاء لاء لا لا لا

وعمرى ما أقولك أنت لاء لاء لا لا لا