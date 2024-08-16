ماذا قالت هند سعيد صالح عن محمد رمضان؟



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت هند سعيد صالح خلال تصريحات صحفية ذكريات والدها مع الفنان محمد رمضان.

وقالت:" محمد رمضان يعتبر ابن بابا، وهو نفسه دومًا ما يؤكد على ذلك خلال أي حوار له ووالدي رأىه فيه فنانًا موهوبًا يستحق فتح الباب له، ثم اجتهد بعد ذلك رمضان في مشواره ليبني اسمه ويصبح نجمًا".

هند سعيد صالح ترد على من يهاجمون الزعيم عادل إمام



وردت على من يهاجمون الزعيم عادل إمام من خلال ادعاءات حسب وصفها تحاول النيل من علاقتهما والتأكيد على أن الأخير لم يكن يطمئن على الراحل سعيد صالح خلال فترة مرضه.



وأكدت: "والدى هو وعمو عادل ما كانوش أصحاب أو إخوات بس علاقتهم كانت أكبر بكتير، وبستغرب جدًا أما ادخل ادعى لوالدى على فيس بوك والاقى مثلًا تعليق من شخص بيقول عادل إمام ما سألش عليه رغم إنى ياما قلت واتكلمت ونفيت الموضوع ده".