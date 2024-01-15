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أسما إبراهيم في جلسة تصوير ملكية بـ جزيرة كومو إيطاليا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم في جلسة تصوير ملكية بـ جزيرة كومو إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الإعلامية أسما إبراهيم في جلسة تصوير ملكية في جزيرة كومو في إيطاليا.

أسما إبراهيم في إطلالة جديدة 

 

وظهرت أسما إبراهيم وهي ترتدي فستان إسود طويل داخل مركب وسط الجزيرة بمعالم بمدينة كومو الشهيرة في إيطاليا، حيث بدت بإطلالة مشرقة وجذابة للغاية. 

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وظهرت أسما في الصورة بمكياج هادئ، حيث وضعت خطًا من الآيلاينر على عينيها، واختارت أن تقوم برفع شعرها وهو ما أعطاها إطلالة انيقة ومثيرة للغاية. 

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أسما إبراهيم تساند المنتخب المصري 

 

من ناحية أخرى، الإعلامية أسما إبراهيم ساندت المنتخب المصري بعد تعادله أمام فريق موزمبيق بنتيجة 2_2 في أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا في نسخته 43، وكتبت عبر موقع “ انستجرام ”:"أكيد كلنا مكناش متوقعين نتيجة مباراة  منتخبنا في أول مباراة تكون بالتعادل بصعوبة، بس بلاش نقلل من المنتخب لازم ندعمه بلاش نحطم.. أكيد في أخطاء وأنا واثقه في منتخب بلدي إنه المباريات القادمة هيكون افضل".

نبذة عن أسما إبراهيم 

 

جدير بالذكر أن أسما إبراهيم هي إعلامية مصرية اشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج حبر سري على شاشة القاهرة والناس، وتستضيف أسما خلال البرنامج مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، وبعد من الشخصيات العامة والمهمة في المجتمع، وكان من أشهر ضيوفها النجمة نادية الجندي، بوسي، أحمد العوضي، خدحنان مطاوع، ، عمروعبدالجليل، ، غاده عبدالرازق، دكتور مصطفى الفقي، دكتور مجدي يعقوب، أحمد السعدني، مصطفي شعبان، مني زكي، نوال الزغبي، وغيرهم 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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