نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلتان لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المنتج عبدالله أبوالفتوح الفترة الماضية التحضير لمسلسل جديد بعنوان أعلى نسبة مشاهدة، من المقرر عرضه في رمضان 2024.

بطلتان لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة رمضان 2024

وتعاقد كلا من ليلى زاهر وسلمى أبوضيف على المشاركة في بطولة المسلسل، وتواصلان حاليًا تصوير مشاهدهما في العمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

ومن ناحية أخرى، حققت سلمى أبو ضيف مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل زينهم، بطولة أحمد داود، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل، وشارك في العمل كريم قاسم، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، إنجي أبوالسعود، أسامة أبوالعطا، حمدي هيكل، وبسمة نبيل.

أحدث أعمال ليلى زاهر

كما عُرض لـ ليلى زاهر في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل تلت التلاتة، بطولة غادة عبدالرزاق، مي سليم، محمد القس، مصطفى درويش، أحمد مجدي، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وقدمت ليلى خلاله شخصية طالبة جامعية تدرس إدارة الأعمال، وهي ابنة غادة عبدالرازق التي ظهرت بـ 3 شخصيات مختلفة منها شخصية صاحبة شركة عقارات، والعمل مكون من 15 حلقة.

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ليلى زاهر هي اغنية "كلمة أخيرة "التي طرحتها، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي أغنية درامية حزينة على طريقة الفيديو كليب، من ألحان إسلام زكي وكلمات محمد حسن، كما أعلنت أنها تحضر لأكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة مع هشام جمال، كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وشاركت سلمى أبو ضيف في موسم رمضان 2023 في أكثر من عمل، منها الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة حماده هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وشارك في العمل أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، خالد القيش، حمزة العيلي، أحمد غزي، جيهان خليل، بجانب عدد من النجوم العرب.