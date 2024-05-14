انت الأن تتابع خبر ضعي ملعقةواحدة فقط من ”الفازلين والقرنفل” على هذه المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمثل البشرة الصافية والمشرقة حلمًا لكل امرأة. فالوجه النقي والجميل يعكس جمال الروح والثقة بالنفس، وهنا سأقدم لك السر الذي سيحقق هذا الحلم.فوائد القرنفل والفازلين للبشرة يمتاز الفازلين بقدرته على ترطيب وتغذية البشرة، فهو يعطيها النضارة ويوحدها. بينما القرنفل، بمادته الفعالة الأوجينول، يُعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، مما يُقلل من فرص ظهور التجاعيد ويمنح البشرة إشراقًا خاصًا.

مكونات ماسك الفازلين والقرنفل

ملعقتين كبيرتين من الفازلين نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل (يمكن طحن حبوب القرنفل) طريقة التحضير في وعاء، امزجي الفازلين مع مسحوق القرنفل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا ثم ضعي القناع على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يفضل استخدام القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. فوائد أخري للفازلين والقرنفل الفازلين والقرنفل هما مكونين طبيعيين يُستخدمان بشكل مشترك في روتين العناية بالبشرة ولهما فوائد متعددة:

حفاظ على رطوبة البشرة:

الفازلين يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، حيث يساعد على الحفاظ على رطوبتها ومنع جفافها.

إزالة المكياج:

يمكن استخدام الفازلين لإزالة المكياج بلطف من الوجه والعيون.

حماية الشفاه:

يمكن استخدام الفازلين لحماية الشفاه من الجفاف والتشقق، مما يساعد على الحفاظ على شفاه ناعمة.

تثبيت الشعر:

يمكن استخدام الفازلين لتثبيت الشعر وتنعيمه، وهو خيار طبيعي للعناية بالشعر.

تأخير ظهور التجاعيد:

القرنفل يُعتقد أنه يساهم في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط على البشرة.

تنظيف البشرة وحمايتها من الجراثيم:

يمكن استخدام الفازلين لتنظيف البشرة وحمايتها من الجراثيم.

استخدام القرنفل:

القرنفل يمكن أيضًا استخدامه للعناية بالبشرة حيث يُفيد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط.

تعد هذه الوصفة