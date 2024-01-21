نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب يوسف الشريف يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان يوسف الشريف، تريند محركات بحث جوجل عقب ظهوره الأول برفقة النجم الأمريكي مارك والبيرجم خلال تواجدهم بحفل joyawards 2024، وذلك بعد انفصاله من الكاتبة إنجي علاء.



وحرص على مشاركة الصورة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، نالت على إعجاب عدد كبير من الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

ويقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC،

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم على مستوى الوطن العربي والعالمي، ومن أبرزهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.

آخر أعمال يوسف الشريف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، والذي حاز على إعجاب جمهور الوطن العربي وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم، ايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

أحداث مسلسل كوفيد25

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.

