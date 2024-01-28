قصر محمد علي يشهد توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ " محمد بن زايد آل نهيان" إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ " محمد بن زايد آل نهيان" إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية

شهد أمس السبت27 يناير، حفل توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل بهيان، إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية، ومؤلف الكتاب جمال سند السويدي، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في قصر محمد علي بالمنيل.

وشارك في الجلسة كلا من وزير الإعلام المصري الأسبق أسامة هيكل، ود. علي بن تميم رئيس مجلس أبو ظبي للغة العربية، وقدمت الحفلة الإعلامية منى الشاذلي.

وأعلن مركز أبو ظبي للغة العربية، بأن مصر ستكون ضيفة شرف لمعرض أبو ظبي للكتاب، وسيكون الأديب المصري نجيب محفوظ شخصية العام.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، إننا متواجدون في مكان ملهم قصر الأمير محمد الذي بني 1901 بطريقة تمزج بين الحضارات.

توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ " محمد بن زايد آل نهيان" إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية

وأضاف بن تميم خلال ندوة أقامها مركز أبو ظبي للغة العربية لتقديم كتاب أن هذا يرمز إلى فكر الدكتور جمال سند السويدي الذي يقوم على التنوع والتعدد لأننا نرى منهجيته الانضباط الذي يحاول أن يستفيد من البعد الثفافي والتراثي.

وتابع: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية" بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، أن مبدأ التسامح في دولة الإمارات أسس له الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رصد الكاتب "السويدي" في كتابه الذي يعتبر درة التاج بين كتبه من خلال عنايته واقترابه من مدرسة صاحب السمو وقيمته المعرفية والتنموية.

توقيع كتاب صاحب السمو الشيخ " محمد بن زايد آل نهيان" إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية



يذكر أن مركز أبو ظبي للغة العربية تأسس عام 2020 بهدف دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية ووضع الاستراتيجيات للنهوض بها في المجالات الثقافية والإبداعيه والتعليمية.