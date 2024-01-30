مفأجاة غير متوقعة.. الصورة الأولى لابنة محمد حماقي مع تركي آل شيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر النجم محمد حماقي صورة له مع ابنته الوحيدة فاطمة، بصحبة المستشار تركي آل شيخ، والتقطت الصورة في المقصورة الرئيسية لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد فريق إنتر ميامي، وهي مباراة تواجد فيها نجم الفريق ميسي.

أحدث حفلات حماقي

ويستعد النجم محمد حماقي لإحياء أول حفل غنائي له في العام الجديد 2024 في المملكة العربية السعودية، ونشر حماقي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الملصق الدعائي، الحفل يقام في جدة الجمعة 2 فبراير المقبل وطرحت الجهة المنظمة تذاكر حفل محمد حماقي في جدة، وتبدأ أسعارها من 450 ريالا سعوديا (3،702 جنيه).

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.

كلمات أغنية ايه السعادة دي



إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

وأهي جت فيك إنت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

واخترتك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك إنت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالى لي نعد

أمال أنا ليه مش شايف حد

ثاني غيرك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

(قول لعمري يهدي (هدي، هدي

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده