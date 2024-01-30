محمد رحيم يروج لأغنية جديدة ستطرح غدا

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المطرب محمد رحيم لأغنية جديدة من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام "

كتب رحيم:' انتظرونا غدا ان شاء الله أغنية جديدة سقعة يناير.

حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية ظهوره في الوسط الفني في مجال التلحين والغناء وقد غاب الفترة الأخيرة ثم عاد عودة قوية وحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "شكلي حبيت النهاردة".

وأجرى "دوت الخليج الفني" حديث خاص مع الفنان والملحن محمد رحيم وكشف لنا العديد من الكواليس عن أعماله القادمة وسبب غيابه وبعض آراءه في أغلب ما يحدث في الوسط الفني حاليًا.

قال:' أنا بصراحة كل مرة الجمهور بيفاجئني بردود أفعال بصراحة مبسوط طبعًا جدًا بردود أفعال الناس، والأغنية دي حرفيًا بقالها 13 أو 14 سنة أول ما اتسجلت بالظبط، أنا عندي مجموعة أغاني من زمان منزلتهاش وبدأت انزلها دلوقتي واحدة ورا التانية.

وكشف رأيه في الذكاء الاصطناعي:'الذكاء الإصطناعي هو مجرد أداة تساعد الناس في إنجاز الوقت لكن عشان يبدع هو بشكل جديد أو يقدم عمل بإحساس مختلف أو وجهه نظر هو لوحده لا طبعًا خلفة ربنا ملهاش دعوة أبدا بصنع البني ادمين

وعن الأغاني التي نالت إعجاب:'أنا قبل ما اكون صانع موسيقي ف أنا متذوق، وكل الأعمال اللي بتعجبني بيكون هو اصلا ذوقي وشبه المدرسة اللي أنا نفسي بنتمي ليها أو كونتها في بداياتي ف ببقا مش عايز يتكتب باسمي لأنه اصلا شبه المزيكا اللي أنا بعملها