نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل "سعيد الحظ" لـ دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم دياب لخوض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، بعنوان "سعيد الحظ"، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



وتواصل المنتجة آلاء لاشين في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

دياب ينافس بقوة في "مليحة" رمضان 2024

كما ينافس دياب على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2024 بمسلسل مليحة، تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولة العمل ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، الفلسطينية سيرين خاس، ويناقش العمل القضية الفلسطينية التي نعيشها في الفترة الحالية.

تفاصيل فيلم "السرب"

ومن جانبه، ينتظر دياب خلال الفترة الحالية عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني



آخر أعمال دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال دياب مسرحية شحاتين أكاديمي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، وحققت المسرحية نجاحات واسعة خلال عرضها بموسم الرياض.

