فن ومشاهير

الليلة.. "واحد من الناس" يستضيف ثنائي عازفي العود

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "واحد من الناس" في حلقة خاصة الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على شاشة قناة الحياة، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أول ثنائي في الوطن العربي يعزفوا على العود معًا غسان ودينا. 
 

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نجاح ثنائي العود دينا وغسان وترشيحهم لموسوعة جينيس

 

وتتناول الحلقة الحديث عن بدايتهما الفنية ومن أين جاءت الفكرة، ونجاحهما وأنهما مرشحين لدخول موسوعة جينيس بسبب قدرتهما على العزف معا لساعات طويلة حيث العزف على عود واحد لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

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ثنائي العود دينا وغسان يتحدثان عن حياتهما الخاصة 

 

كما يتحدثا  ثنائي العود دينا وغسان عن حياتهما الخاصة وزواجهما والعديد من الكواليس الخاصة بهما. 

حديث عن المعاني الخفية وراء الحكم العطائية وأهمية شكر الله 

 

 وفي نفس الحلقة يستضيف عمرو الليثي، الشيخ أيمن والشيخ صلاح الجمل وحديث عن المعاني الخفية وراء الحكم العطائية وأهمية شكر الله على النعم.

موعد برنامج واحد من الناس 

 

 يذاع برنامج "واحد من الناس" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد مع عمرو الليثي على شاشة الحياة.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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