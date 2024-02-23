نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد حنان مطاوع.. كيف اكتشفت موهبتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت اليوم الفنانة حنان مطاوع بيوم ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم 23 فبراير 1979.



من هي حنان مطاوع؟

هي حنان كرم مصطفى محمود مطاوع حنان كرم مصطفى محمود مطاوع ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.



اكتشاف موهبة حنان مطاوع

حنان مطاوع هي ابنة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي والفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، وتنبأ والدها بموهبتها الفنية منذ صغرها؟ وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

قالت الفنانة القديرة سهير المرشدي، عن ذكريات الطفولة مع ابنتها الفنانة حنان مطاوع: "لما خلفت حنان كنت صادقة أوي اني أخلفها وباباها كمان كان صادق أوي (كان بيقول نفسي أجيب بنت، وواخدة منك)، و(حنا) شافت كل شيء في حياتي وحياة باباها بصدق، وكنا بنتكلم في السياسة بصدق، ونتخانق بصدق، ونختلف بصدق، وشافت كواليس لا يحكمها إلا الصدق والعدل، وكنا بنتناقش.. والموقف الصح هو اللي بيمشي.. لو أنا صاحبة الرأي الصح يمشي كلامي.. لو هو صاحب الرأي الصح يمشي كلامه".

وتابعت: "كانت الخناقات بيني وبين باباها بتكون قدامها، ولكنها لا تتأثر بـ كرم ولا سهير ومتأثرة بنفسها فاستوعبت وهضمت، وفيه كوبري من الصدق بيني وبينها ممتد، لأني اتعودت اني معرفش أكدب وهي كمان، وبنختلف كتير وببقى فرحانة لأننا نختلف حتى نتفق، ونتناقش بشكل ديمقراطي".



وروت سهير موقف لابنتها حنان في الصغر، قائلة: "عندنا بيانو في البيت، وكنت بقول لباباها وهي صغيرة.. البت دي مش هتطلع فنانة يا كرم.

أبرز أعمال حنان مطاوع



2003 إوعى وشك عائشة

2007 قص ولصق ثريا

2008 الغابة برشامة

2010 هليوبوليس

2012 "حفلة منتصف الليل، وبعد الطوفان ياسمين".

2013 "القشاش، قبل الربيع".

2020 "يوم وليلة، قابل للكسر".

2001 "حديث الصباح والمساء".

2002 "الإمبراطورلينا أميرة في عابدين، انظر حولك وابتسم".

2003 "تعالى نحلم ببكرة، شمس يوم جديد سماح، رجل الأقدار".

