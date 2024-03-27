انت الأن تتابع خبر فرح الهادي ترد على شائعات حملها الثاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتشار الكثير من الشائعات حول حملها بطفلها الثاني، قررت الفنانة ومشهورة السوشال ميديا الكويتية فرح الهادي الكشف عن الحقيقة والرد على هذه التكهنات.



وأطلت فرح في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، نفت من خلال جميع الشائعات جملة وتفصيلًا، مشددةً على أنها ليست حامل، وفي حال كان الموضوع حقيقة، فإنها لن تتردد في إخبار جمهورها ومحبيها بالأمر.



ولفتت فرح إلى أنها لا تحبذ إخفاء الأخبار السعيدة عن جمهورها، وأنها تحرص على إبقائهم على اطلاع دائم بمستجدات حياتها الشخصية.



ومازحت فرح جمهورها بالقول: أنا مو حامل، ما عليه هذي المرة جبتوا العيد، السنة يلي طافت كشفتوني ، إن شاء الله لقدام أشارككم أخبار حلوة.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت شائعات حفل فرح بطفلها الثاني، بعد أحدث ظهور رمضاني لها برفقة زوجها وطفلهما آدم .