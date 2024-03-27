نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة الـ 17.. السلطان باركياروق يتوعد حسن الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة السابعة عشر في اليوم السابع عشر من رمضان من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.



ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة 9:15 م وذلك عبر قناة DMC.

أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، وبدأت الحلقة بـإعلان زوجة حسن الصباح الخصام بينهما، بعد قتله لابنه الحسين، وذلك بعد قتل الحسين للعالم نوري زين.

تخطيط سلطان الدولة السلجوقية باركياروق لمحاصرة قلعة الحشاشين والقضاء على حسن الصباح وأتباعه، بعدما نجح فى تعقب أتباعه داخل مدينة أصفهان مقر الحكم وعاصمة الدولة السلجوقية، وقتل 800 منهم، لبثهم الرعب فى قلوب الناس وارتكابهم جرائم قتل بشعة ضد معارضيهم.

كما قلل السلطان باركياروق من تحذيرات مستشاريه من تكرار خطأ والده السلطان ملك شاه، وما لحق بقواته من هزيمة ساحقة على يد جيش الحشاشين فى معركة الليل، معتبرًا أن الهزيمة السابقة كانت بسبب سوء تقدير الموقف، وتعهد بزيادة أعداد قوات السلاجقة عشر أضعاف، ومدهم بمال وسلاح وطعام يكفيهم خمس سنوات، وقال متوعدًا الصباح: “لو الحصار استمر ألف سنة مش هقبل غير برأس حسن الصباح معلقه على باب القصر”.

تتحرك أعداد كثيفة من جيش السلاجقة فى طريقها نحو قلعة ألموت، ليصادفها برزق أميد فى رحلة العودة من القدس إلى آلموت، بعد نجاح مهمته فى قتل أحد اتباع الحشاشين المتمردين، يهرع برزق إلى حسن الصباح مخبرًا إياه بتحركات السلاجقة للتأهب لها.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.