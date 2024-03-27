نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكمل: 'عصام صاصا خد أغنيتي وعملها مهرجان.. وبتضايق لما حد ياخد لحني وينجح أكتر مني' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المطرب، أكمل عن أغنيته الشهيرة أنت الحب، بجانب الكشف عدد من الفنانين الذي استخدموا ألحان أغاينه في أغانيهم.

وقال أكمل، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": أغنية أنت الحب الناس بتسمعها لغاية دلوقتي، وعصام صاصا عملها بنفس الكلمات مهرجان ونجحت وعاملة 65 مليون مشاهدة، والأغنية دي قعدت سنتين أحمد علي موسى يجبهالي أقوله الله وبعدين يقولي خلاص هشام عباس عايزها وياخدها، وبعدين يرجع يديهاني ووقتها هو كان عايز ينزل مع نجم، وعملتها ونجحت، وبفضل الله عمري ما عملت أغنية ومنجحتش.

وتابع: بتضايق جدًا لما ياخد حد ياخد الأغنية بتاعتي ويعملها مهرجان أو يغير اللحن، وعندي مشاكل حتى مع نجوم كبار اللي هو أنت مسمعتش وروحت خدت لحن شبه لحن أغنية بتاعتي؟، واللي بيضايقني أكتر أن تبقى الأغنية لحني واللي شبها تنجح أكتر.

وأضاف: في نجوم كتير خدوا ألحاني والأغاني بتاعتهم نجحت، زي شيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقي، ورامي صبري، وأحمد سعد، والهضبة عمرو دياب، أنا بكتفي بالعتاب لأن أنا مش صاحب الحقوق، شركة صوت الدلتا هي صاحبة الحقوق دكتور نصيف راجل مالوش في المشاكل، لكن لو محسن جابر مبيسبش مزورة.

وأوضح: أنا بتضايق أن أنا اللي اجتهدت وتعبت وشقيت ولحنت وجبت الكلمة، وأنا بعرف من الناس من الناس أن لحني أتاخد، وبعدين هدخل في مشاكل علشان إيه؟ أخد فلوس؟ لا مش فارق معايا.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



