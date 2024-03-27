نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد العزيز لـ "حبر سري": نفسي أجسد شخصية طه حسين وحسن الصباح بجماعة الحشاشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمنيته تجسيد شخصية الدكتور طه حسين كشخصية تاريخية، قائلا: "لو هختار أجسد شخصية تاريخية اختار الدكتور طه حسين وأحمد زكي عملها ببراعة وهو يصعب أي شخصية عملها على أي حد لكن في الحقيقة هو يستفز أي فنان يعمل الشخصية".

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه بصرف النظر عن أداء احمد زكي الرائع في المسلسل واخراج يحيى العملي وتعبيره عن شخصية طه حسين العمل كان حاجة رائعة وهو أيضا مغرم بطه حسين منذ طفولته ودراستهم لكتاب الأيام.

وتابع: "لو اتعرض عليا شخصيات تاريخية تانية هفكر فيها والشخصيات كتير والتاريخ مليان شخصيات وكنت احب العب شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين وهي شخصية تاريخية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت وأداء كريم عبد العزيز للشخصية جميل وواصل ببساطة".