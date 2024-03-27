نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. أقارب مربوحة يتسببون في تدمير المنزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر مسلسل الكبير أوي 8 بتحضير مربوحة الغداء لأقاربها والأطفال وينهالون على الطعام ولم يلحق العترة تناول شيء ويهدده جوني شقيقه بكشف سر رسوبه إذا لم يترك قطعة الدجاج له وترفع فروحة "دنيا سامي" السكينة على مربوحة ظنًا منها إنها تناولت من الأكل، وتجلس فروحة مع العترة ويحكي لها عن أشياء تضايقه، وتجلس مربوحة مع فروحة وتسألها عن سبب عدم انجابها وتخبرها مربوحة إنه النصيب وتحكي لها فروحة قصة صديقتها وأن زوجها كان يضع لها مانع للحمل وتنصح مربوحة بأن تنجب أطفال ويدخل الكبير عليهم ويطلب من عم مربوحة ارتداء ملابس أخرى ويخبر مربوحة بإنه أحضر له موز ويطعمه له.

وتجلس فروحة وأهلها يتنالون الفطور ويلعب الأطفال في الحديقة ويدخل جوني بحقيبة ملابسه ويقوم والده مربوحة يسأله من هو ويتشاجران وتتدخل فروحة بينهما وتعرف إنه جوني وتخبره إنها ابنة عمة مربوحة وأن هولاء والدها ووالدتها وأشقائها.

ويدخل جوني لمربوحة ويسألها عن سبب تجبيس قدمها وتخبرها بإنها سقطت وكسرت قدمها ويخبرها بإنه في حاجة لمساعدتها لاقناع الكبير بعمل مشروع جديد ويخبرها جوني بفكرة مشروع وتطلب منه مربوحة بعدم القول للكبير لإنه سيرفض.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.