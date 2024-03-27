نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكمل: 'برنامج رامز جاب من الآخر أنا عملت فكرته من 2016.. ومقدرش أعمل أغنية مع مطرب مهرجانات' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المطرب أكمل، عن مصدر دخله بعد الأزمات التي دخل بها مع شركة الإنتاج وابتعاده عن الوسط الفني، موضحًا أنه أقام مشروع يشبه برنامج رامز جاب من الآخر، منذ عام 2016.

وقال أكمل، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": فتحت شركة دعاية وإعلان وقت أزمتي مع عقد الاحتكار، وفتحت مشروع مدينة الرعب من 2016، لأني كنت عايز أخرج برا الصندوق وأعمل برنامج مقالب بس رعب، وقولت أنتي هنتج برنامج وأنا هقدمه كمذيع، وإحنا بنصور لاقيت أن وقت البناء والفك بتاع الديكور في اللوكيشن بفلوس، فقررت أخد محل أعمل فيه اللوكيشن وأنا ببني الناس كانت بتسأل هو إيه ده؟، كنا بنقول مدينة ملاهي هتفتح جديد، والناس بقت تيجي تحجز وتدفع فلوس، قولت طب والله حلو هعمل برنامج يطلع من المكان في 30 غرفة والناس تلعب.

وتابع: دي نفس فكرة برنامج رامز جلال، هو عامل مدينة رامز في السعودية أنا كنت عامل الفكرة دي من 2016، اللي عايز يتفرج على البرنامج ويشوف الحالة دي يجي يقطع تذكرة ويعيش اللي شافه في البرنامج.

وأضاف: رامز مخدش فكرتي هو عملها بشكل تاني متطور جدًا، الواحد بس كان عنده سبق، واتبسطت جدًا لما رامز عمل ده لأني حسيت أن فكري كان صح، وأنا كنت خايف أن البيزنيس ياخدني عن الغناء، وأنا كل 4 سنين بنزل ألبوم.

في فرق بين الغناء الشعبي والمهرجانات، ومعتقدش أني ممكن أعمل أغنية مع حد من مغنين المهرجانات ولكن ممكن الراب.

أما عن رأيه في مطربين المهرجانات، فقال المطرب أكمل: أنا لما عملت قناتي على اليوتيوب كنت بحط عليها كل الأغاني اللي عملتها، وأنا في تاريخي 62 أغنية، ولما خلصت حسيت أني عامل كتالوج شكله حلو أوي، وبقول أنا عملت الجمال ده كله إمتى.

وأضاف: تامر حسني لما عملت أغنية 100 وش مكنش مهرجان، وأنا لما غنيت أغنية فيلم استغماية كانت شعبي، لأن مش هيجيلي فرصة تاني أقول كلماتها غير في فيلم أو مسلسل.

واستكمل: اللي ممكن أعمل معاه أغنية رضا البحراوي، ومصطفى حجاج، ودياب وأنا بعتبره غول غناء، وبحب صوت حودة بندق ومش هعمل معاه مهرجان، وبحب صوت مسلم على الرغم من أني بعتبره كوميدي وبحب طريقته وأدائه وهو بيغني حلو مش بيوجعلي ودني.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم -