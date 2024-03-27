آيتن عامر: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 08:29 مساءً - قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت «آيتن عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور عن الخلافات بينها وبين طليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة، ومن يقول غير ذلك عليه؛ أن يظهر هذا البلاغ».

وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن : «بعض المواقع الكبيرة تنشر أخطاءً خاطئة، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح، وأحيانا تفبرك المواقع عناوينا للحصول على قراءات كثيرة».